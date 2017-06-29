В Сочи на таможне задержали туриста с радиоактивными часами

Опасный предмет изъяли у мужчины на таможенном контроле в пешеходной зоне поста МАПП «Адлер».

На багаж пассажира, следующего из России в Республику Абхазия, сработала система обнаружения радиоактивных материалов «Янтарь». Радиационный фон на поверхности сумки значительно превышал допустимую норму, поэтому багаж туриста вскрыли.

В вещах нашли предмет, конструктивно схожий с часами черного цвета. Документов на них у мужчины не было. Измерения показали, что мощность излучения в 30 раз превысила нормальный радиационный фон. Анализ спектрометра выявил радионуклиды Ra-226, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе сочинской таможни.

Оказалось, что радиоактивный предмет — это авиационная деталь, часы с самолета старого образца. Мужчина рассказал, что взял их из дома по просьбе своего отца, чтобы подарить знакомым в Абхазии. Часы изъяли и отправили на экспертизу, которая подтвердила их радиоактивность. По заключению эксперта, источником излучения является светосостав постоянного действия на основе радионуклида Ra-226, нанесенный на поверхность циферблата.

Материал по этому делу направили в полицию для решения вопроса о возбуждении уголовного дела о контрабанде сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ. Решение примут после проверки.

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