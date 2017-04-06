В Сочи на Театральной площади начнут транслировать классическую музыку

В Сочи в апреле стартует инновационный мультимедийный проект «РадиоТеатр».

Планируется, что на Театральной площади начнут транслировать произведения русской и мировой классики. Композиции будут звучать в исполнении ведущих солистов театров России. Музыку можно будет слышать каждый день с 9:00 до 18:00.

Планируется, что каждый час для жителей и гостей города начнут организовывать аудиоэкскурсии о Зимнем театре. В таком же формате будет представлена афиша предстоящих событий.

Сейчас ведут работы по установке оборудования на площади, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Сочи на площади у Зала органной и камерной музыки начали показывать в прямом эфире мероприятия концертно-филармонического объединения.

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