В Сочи на трассе «Формулы-1» стартовали трек-дни

Проехать по «Сочи Автодрому» можно даже на своей машине.

«Пока дороги по всей стране засыпает снегом, российская трасса «Формулы-1» предлагает жителям и гостям курорта уникальное зимнее развлечение — на «Сочи Автодроме» проводятся трек-дни. Это значит, что любой желающий может сесть за руль спорткара и ощутить эмоции чемпионов королевских гонок», — сообщила собственный корреспондент «Кубань 24» Валерия Шурко.

«В стране такой автодром только один — в Сочи. Уникальность этого мероприятия в том, что сюда можно приехать на протяжении всей зимы. Трек-сессии, мастер-классы, гоночное такси — все эти услуги позволяют погрузиться в мир автоспорта и, так сказать, примерить гоночный костюм на себя», — сказал генеральный директор компании-организатора Гран-при России «Формулы-1» Алексей Титов.

Перед выходом на трассу водители проходят обязательный медицинский осмотр — скорость во время заездов достигает 250 км/ч, поэтому нужно быть готовым к высоким нагрузкам. Проверку проходят не только люди, но и автомобили — технический персонал тщательно осматривает машины в боксах. Главное требование — безопасность.

«Перед заездом любой автомобиль проходит технический осмотр. Мы выявляем течи жидкостей, износ резины, проверяем исправность ремней, смотрим, правильно ли установлены сидения. Главное для нас — это безопасность автомобиля на треке», — пояснил менеджер операционного отдела Антон Рюмин.

Почувствовать себя пилотом можно за рулем своей машины, а можно прокатиться в одном из предлагаемых автомобилей. Здесь есть и самые простые спорткары с мощностью двигателя в 230 лошадиных сил и настоящие гоночные автомобили, которые разгоняются до 300 км/ч всего за несколько секунд.

В Сочи трек-сессии проходят четвертый год подряд. Среди участников есть как новички, так и чемпионы России по кольцевым гонкам и призеры чемпионатов Европы. Для профессиональных пилотов открытые дни заездов — это возможность основательно подготовиться перед важными стартами.

«В мире не так много треков, на которые можно приехать зимой и прокатиться. А здесь отличная погода и вообще здорово», — сказал автогонщик Денис Малеваный.

На «Сочи Автодроме» каждый гость получает возможность пройти мастер-класс от профессионального гонщика. Но если водительского удостоверения у вас нет, то насладиться скоростным заездом получится только на пассажирском сидении гоночного такси.

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