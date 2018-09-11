В Сочи на трассе иномарка сбила голого мужчину

Авария произошла 10 сентября в 19:30 на 195-м километре трассы М-27 Джубга — Сочи между микрорайонами Хоста и Кудепста.

Видеозапись с места аварии опубликовали в социальных сетях. На кадрах видно, что сбитый машиной пешеход был полностью обнаженным. По словам очевидцев, мужчина находился в состоянии опьянения. Он до ДТП, бегал по оживленной трассе мимо проезжающих автомобилей.

«По предварительным данным, 39-летний местный житель ехал за рулем Renault и наехал на пешехода, который переходил проезжую часть в неположенном месте справа налево. Документов при себе у пострадавшего не было. На место аварии выехали сотрудники ГИБДД и медики. Пешехода госпитализировали с тяжелыми травмами. Проводится химико-токсикологическая экспертиза. Обстоятельства ДТП устанавливаются», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» инспектор по пропаганде ОГИБДД УВД по Сочи Евгений Кривоконев.

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Публикация от ЧП СОЧИ 🔞 (@chp_sochi) 10 Сен 2018 в 9:24 PDT

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