В Сочи на трассе столкнулись три иномарки, пострадала 11-летняя девочка

Авария произошла 28 апреля около 15:30 в Хостинском районе на трассе Джубга — Сочи.

По предварительным данным, водитель Chevrolet Niva при движении не соблюдал дистанцию и врезался в автомобилем Chevrolet Cruze, который от удара продвинулся вперед и столкнулся с Toyota Land Cruiser, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделении по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по Сочи.

В результате ДТП пострадала 11-летняя девочка, которая ехала в Toyota. Ребенка госпитализировали.

По факту проводится проверка, выясняются обстоятельства произошедшего.

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