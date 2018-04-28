В Сочи на трассе столкнулись три иномарки, пострадала 11-летняя девочка

Авария произошла 28 апреля около 15:30 в Хостинском районе на трассе Джубга — Сочи.
По предварительным данным, водитель Chevrolet Niva при движении не соблюдал дистанцию и врезался в автомобилем Chevrolet Cruze, который от удара продвинулся вперед и столкнулся с Toyota Land Cruiser, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделении по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по Сочи.
В результате ДТП пострадала 11-летняя девочка, которая ехала в Toyota. Ребенка госпитализировали.
По факту проводится проверка, выясняются обстоятельства произошедшего.
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