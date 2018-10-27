В Сочи на трех автодорогах восстановили движение транспорта

Ход работ по поручению главы региона проинспектировал его заместитель Анатолий Вороновский.

Возобновлено движение между Лазаревским и аулом Тхагапш. В результате выпадения аномального количества осадков здесь произошел размыв насыпи, разрушило водоотводные лотки. По всей дороге обнаружены участки схода селей, наносы грунта, забиты водопропускные трубы. В ликвидации последствий стихии задействовали семь единиц техники.

Также восстановили транспортное сообщение между Тхагапшем и селом Марьино, где произошло полное перекрытие грунтом русла и подмостового пространства моста.

По временной схеме работает проезд на автомобильной дороге ж/д станция Аше — аул Лыготх. Производится очистка водопропускных труб, обеспечен пропуск воды, ведут работы по восстановлению дорожного полотна. Задействовали около 20 единиц техники.

На участке поселок Макопсе — аул Наджиго возобновили проезд для спецтехники. Ведут работы по ликвидации последствий оползней, восстанавливают проезжую часть.

Анатолий Вороновский отметил, что полноценное транспортное сообщение между населенными пунктами необходимо наладить как можно скорее, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», за шесть часов в Туапсинском районе выпало около 110 мм осадков — это двухмесячная норма. Ввели режим ЧС. В Туапсинском районе из-за потока воды в реку упал пролет автомобильного моста на трассе Туапсе — Апшеронск в селе Цыпка. Из-за подтопления ж/д путей задержаны поезда.

В ночь с 25 на 26 октября из-за обильных осадков подтопило федеральную трассу А-147 в Сочи. Из-за подъема уровня воды в реке Макопсе закрыли движение транспорта. Паводком размыло насыпь возле опоры моста, произошел обвал земляного полотна. Было разрушего около 200 кв. м автодороги.

По данным пресс-службы ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю на утро 26 октября, всего на Кубани подтоплено 29 населенных пунктов, 2 тыс. 365 домов с населением 5 тыс. 379 человек. В зону подтопления попали пять населенных пунктов Сочи.

На Кубани на выплаты пострадавшим при ЧС зарезервируют 1 млрд рублей. Руководитель департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края Роман Куринный сообщил о том, что на Кубани пострадавшие от ливней районы полностью обеспечены продуктами.

Путин обсудил ликвидацию последствий наводнения в районах Кубани. Аварийно-спасательный этап на подтопленных территориях завершили 25 октября. Кондратьев предложил принять закон об обязательном страховании домов в зонах с риском подтоплений.

На Кубани из-за последствий непогоды отменили 84 поезда. Из Туапсе в Горячий Ключ перевезли 1 тыс. 130 пассажиров задержанных поездов. В гостиницах Краснодара ночью 26 октября разместили более 800 пассажиров задержанных поездов. Днем 26 октября восстановили движение поездов на перегоне Шепси — Водопадный. На участке железной дороги Адлер — Туапсе открыли движение пригородных поездов. Мост в Туапсинском районе через реку Цыпкувосстановили.

Ночью 27 октября мост через реку Макопсе восстановили, транспортное сообщение по федеральной трассе А-147 Джубга — Сочи открыто. Железнодорожное сообщение с Сочи возобновили по временной схеме.

О том, куда обращаться жителям пострадавших районов, читайте здесь.

Фотографии наводнения в Туапсинском районе смотрите здесь.

Фоторепортаж о последствиях наводнения в селе Кривенковском смотрите здесь.

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