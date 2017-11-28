В Сочи на турнир по фехтованию приедут около 300 спортсменов

Соревнования пройдут с 29 ноября по 2 декабря на базе федерального центра единоборств «Юг Спорт».

Всего в Сочи приедут около 300 спортсменов от 10 до 17 лет. За награды будут бороться фехтовальщики из Краснодарского края, Ростовской области, Северной Осетии, Москвы, Крыма, Донецкой и Луганской Республик. Участники будут состязаться на шпагах, саблях и рапирах как в личном, так и командном зачете.

Торжественное открытие первенства состоится 29 ноября в 13:00, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Краснодарского края.

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