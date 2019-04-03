В Сочи на юбилейном «Кинотавре» впервые пройдет форум киношкол

Открытый российский кинофестиваль в 30-й раз пройдет в Сочи с 9 по 16 июня.

«Кинотавр» принял решение разнообразить деловую часть программы и провести форум киношкол. Как пояснили в оргкомитете, первая причина проведения форума — столетие старейшей киношколы, ВГИКа, вторая — популярность кинообразования в современной России.

В форуме примут участие семь ведущих российских киношкол, а слушатели обсудят вектор развития отечественного кинообразования.

Программа фестиваля включит в себя как традиционные конкурсы короткометражных и полнометражных фильмов и внеконкурсную программу показов «Кино на площади», так и ряд проектов и мероприятий, посвященных юбилею «Кинотавра». Основной площадкой показов станет Зимний театр, сообщает ТАСС.