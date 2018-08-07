В Сочи на улице Воровского выделят полосу для общественного транспорта

С начала 2019 года по ней будут курсировать автобусы №2 и № 94.

Это позволит разгрузить улицу Горького, по которой каждый час движутся около 270 автобусов.

Изменения коснутся и количества городских маршрутов. Например, движение автобуса № 3 практически совпадает с № 43. «Тройку» уберут вообще, а в 43-м поменяют подвижной состав на более комфортный и удобный для инвалидов и пассажиров с детьми.

Дублирующие рейсы № 17, 47, 57к,105к,110,118, 124с,135к,180 также отменят. При этом благодаря дублирующим маршрутам все социальные объекты останутся в пешей доступности от остановок общественного транспорта, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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