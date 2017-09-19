В Сочи на въезде в Хосту ввели реверсивное движение

Упрдор «Черноморье» начал ремонт моста на путепроводе возле Хостинского тоннеля.

Мост расположен на въезде в поселок Хоста при движении из центра Сочи в направлении Адлера в черте курорта на 193-м километре федеральной трассы А-147 Джубга — Сочи — граница с Республикой Абхазия. На время ремонта на мосту ввели реверсивное движение.

«Дорожники проведут замену деформационных швов и парапетно-железобетонного ограждения, произведут ремонт и покраску балок пролётного строения и опор, переустроят перильное ограждение», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе Упрдор «Черноморье».

Завершить ремонтные работы планируют в ноябре.

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