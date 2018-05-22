В Сочи на время ЧМ-2018 ограничат передвижение судов в Черном море

Соответствующий указ издал Минтранс России.

Приказ вводит запрет на пребывание и передвижение судов и маломерных плавсредств в период мероприятий чемпионата мира по футболу.

Ограничения будут действовать в Сочи 15, 18, 23, 26, 30 июня и 7 июля с 12:00 до полуночи в акватории Черного моря, прилегающей к городу, ограниченной дугой окружности радиусом 10 км с центром на стадионе «Фишт», сообщает пресс-служба ведомства.

Также ограничения для судов введут в акваториях рек: Волга (Волгоград и Нижний Нивгород), Казанка (Казань), Преголя и Старая Преголя (Калининград), Москва, Дон (Ростов-на-Дону), Нева (Санкт-Петербург).

Ограничения не будут применяться к буксирам, судам, используемым для содержания внутренних водных путей, или предназначенным для доставки лоцмана на борт, судам портового флота, предназначенным для снятия с судов нефтесодержащих смесей, включая нефтяные остатки, сточных вод и мусора, судам, предназначенным для доставки бункерного топлива, пресной воды, специальным спасательным плавсредствам, а также судам, владельцы которых имеют право на посещение объектов чемпионата мира по футболу.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске.

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