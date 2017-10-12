В Сочи на время фестиваля молодежи изменят схему движения электричек

Праздник стартует 15 октября в Имеретинской низменности. Изменения в графике и схеме движения транспорта начнут действовать с 14 октября.

Все электрички, которые следовали до Имеретинского курорта, теперь станут финишировать на станции Сочи. Там же остановятся и те поезда, на которых добирались до аэропорта. А вот участок между станцией Сочи, аэровокзалом и Олимпийским парком охватят дополнительные составы.

Внимательными нужно быть жителям и гостям города, которые пользуются горными маршрутами: с 14 октября изменится время отправления некоторых поездов со станции Роза Хутор. Точный график есть на сайте РЖД, уточнить подробности можно и по телефону информационного центра: 8 (800) 775-00-00.

Олимпийский парк во время фестиваля станет недоступен и для частного транспорта. С воскресенья запретят движение по участкам улиц Триумфальной, Казачьей и Журналистов. Вся информация об изменениях будет публиковаться на информационных табло, которые появятся на трассах Джубга — Сочи и Адлер — Красная Поляна.

Изменение схемы движения поездов в Сочи с 14 октября по 22 октября 2017 года

№ 6803, 6805, 6807, 6809, 6811 Туапсе — Имеретинский Курорт — конечная станция Сочи

№ 6801 Лазаревская — Имеретинский Курорт — конечная станция Сочи

№ 6013 Горячий Ключ — Имеретинский Курорт — конечная станция Сочи

№ 6003, 6009 Туапсе — Аэропорт Сочи — конечная станция Сочи

№ 6011, 6015 Лазаревская — Аэропорт Сочи — конечная станция Сочи

Изменения графика отправления поездов в Сочи с 14 октября по 22 октября 2017 года

№ 6105 Сочи — Роза Хутор — отправление в 12:22 (вместо 12:45)

№ 6018 Роза Хутор — Имеретинский курорт — отправление в 20:09 (вместо 20:04)

№ 6110 Роза Хутор — Сочи — отправление в 19:11 (вместо 19:15)

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