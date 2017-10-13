В Сочи на Всемирном фестивале молодежи и студентов пройдет битва роботов

Площадку фестиваля 13 октября проверили первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, президент Всемирной федерации демократической молодежи Никос Пападимитриоу и губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Они заявили, что Олимпийский парк полностью готов к проведению грандиозного интернационального праздника. Проверяющие осмотрели будущий медиацентр и заглянули на площадку, где должна состояться битва роботов. Управлять электронными бойцами в одной из схваток предложили сегодняшним ревизорам.

«Приезжает команда из Австралии, из Испании. Всего будет 26 команд, большинство из них из России, но представлены из многих стран. В том числе мы хотели бы предусмотреть один VIP-бой, когда мы предложим поуправлять роботом VIP-персоне. Будем рады, если вы примете в этом участие», — предложил гостям один из организаторов.

Краснодарский край на проведение Всемирного фестиваля молодежи и студентов выделил почти 90 млн рублей. Особое внимание уделили безопасности. Следить за порядком на форуме будут более 2 тыс. полицейских.

Передвигаться по территории фестиваля можно на специальных электрокарах. Для остального транспорта на время праздника проезд в парк будет запрещен.

Всемирный фестиваль молодежи стартует 14 октября и продлится до 22 октября. В Москве 14 октября пройдет церемония открытия. Основные мероприятия развернутся в Сочи в Олимпийском парке.

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