В Сочи на Всемирные военные игры прибыли первые иностранные делегации

22 февраля в 11:59

Первые официальные делегации стран-участниц III зимних Всемирных военных игр прибыли в Сочи 22 февраля.

Ими стали национальные сборные Болгарии, Боснии и Герцеговины, Греции, Словении, Монголии, Ливана, Пакистана и Македонии.

В течение дня в Сочи прибудут участники из Сербии, Китая, Испании, Ирана, Финляндии, Белоруссии, Казахстана, Турции, Швейцарии, Китая, Словении, Австрии, Италии, Бельгии, Германии и Франции.

Самые многочисленные команды ожидаются из Китая — 65 участников, Франции — 63 спортсмена, а также 50 немецких атлетов и 44 человека из Италии, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Всемирные военные игры пройдут с Сочи с 22 по 28 февраля 2017 года. В них примут участие более 1 тыс. представителей военного спорта из 26 стран мира.

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