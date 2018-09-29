В Сочи на железнодорожные пути обрушился камнепад

Это произошло утром 29 сентября на перегоне Чемитоквадже — Якорная Щель в Лазаревском районе.

Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть МЧС, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС по краю.

На железнодорожные пути упал крупногабаритный камень, из-за чего был задержан электропоезд Адлер — Майкоп. В 9:19 препятствие с дороги убрали и движение поездов было восстановлено. Задержка электрички составила 24 минуты.

Очевидцы выложили в социальные сети видео с места происшествия. На кадрах видно, что с горы обрушился небольшой камнепад, поэтому осколки скалы удалось убрать быстро.

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