В Сочи начала работать горячая линия для туристов

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Одной из достопримечательностей Сочи является розарий, который расположен в городском парке «Ривьера». Здесь высажены более 3 тыс. кустов.

«Они все красивые, но мне нравятся кремовые. Я пришла, понюхала, запах обалденный. Розы все очень разные, но все красивые», — сказала туристка Анастасия Иноземцева.

Все растения в розариуме декоративные, «сортовые» на языке агрономов. Есть плетущиеся, бордюрные и древовидные, на стволах которых собраны небольшие букеты. За формой кустов строго следят озеленители. Розы требуют ежедневный уход: их поливают, пропалывают и обрезают. Каждый год в главном розарии курорта появляются около 500 новых растений.

«Ухаживать за розами очень и очень сложно. Важно не превратить их в дикорастущее растение — шиповник, поэтому за цветниками постоянно следят и в надлежащем виде содержат», — пояснила ведущий методист парка «Ривьера» Наталья Алещенко.

Распустившиеся бутоны роз не завянут до конца июня. А если погода в российских субтропиках останется теплой, цветы будут радовать глаз еще и зимой.

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