В Сочи началась конференция по вопросам биологической безопасности

Она собрала более 100 участников из 40 стран мира. Главная тема — как в условиях стремительного развития медицины сохранить контроль над потенциально опасными проектами.

«Мы видим необычное поведение уже известных и понятных микроорганизмов. Сегодня уровень научного технического развития таков, что возможности работы с геном абсолютно реальны», — сказала руководитель Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова.

В таких условиях, отметила Попова, пугает доступность новых технологий. Заказать оборудование, которое позволит проводить опыты с вирусами, можно через Интернет. Снизить риски должно законодательство, а право работать с патогенами нужно дать исключительно ученым соответствующей квалификации.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», участники конференции «Глобальные угрозы биологической безопасности: проблемы и решения» в Сочи планируют представить передовые наработки по профилактике и чрезвычайному реагированию на эпидемические угрозы. Российская сторона поделится соответствующим опытом по развитию профильного международного сотрудничества.

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