В Сочи начали демонтировать фан-зону ЧМ по футболу

Рабочие разбирают конструкцию у Южного мола морского порта.

Работы начались в ночь на 16 июля, когда закончился фестиваль болельщиков. Накануне в фан-зоне больше 10 тыс. любителей футбола смотрели трансляцию финала чемпионата мира из Москвы.

Рабочие разберут сцену и другие временные постройки, в том числе уберут огромный монитор, на котором показывали матчи.

Во время мирового первенства фан-зону посетили более 500 тыс. болельщиков. Уже 17 июля центральные улицы города, которые во время соревнований были пешеходными, откроют для транспорта. Проезд для машин был ограничен на месяц.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сборная Франции по футболу 15 июля победила команду Хорватии и стала чемпионом мира.

Сборная Бельгии 14 июля обыграла Англию в матче за третье место.

Сборная России по футболу на домашнем чемпионате мира дошла до четвертьфинала, где в серии послематчевых пенальти уступила команде Хорватии.

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России проходил на 12 стадионах в 11 городах: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге. В турнире приняли участие 32 сборные. В общей сложности в рамках мундиаля было сыграно 64 матча.

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Чемпионат мира по футболу — 2018

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