В Сочи начали подготовку к проведению ЧМ по футболу — 2018

Олимпийская столица в июне справилась с многотысячным потоком болельщиков Кубка конфедераций, а также показала достойную организацию самих матчей. Об этом сказал на пресс-конференции заместитель главы Сочи Сергей Юрченко.

Совсем скоро курорт начнет менять свой облик. На улицах появится символика мирового первенства. Также в Сочи готовят программу для фестиваля болельщиков — специально для тех спортивных туристов, которые не смогли попасть на основные игры.

«Мы отрабатываем всю транспортную логистику, всю городскую инфраструктуру, связанную с оформлением, с культурными событиями, которые можно внедрить. Там, где мы видим незначительные замечания, совместно с ФИФА их устраняем», — пояснил Юрченко.

Город-курорт в рамках Кубка конфедерации примет еще один матч. На стадионе «Фишт» 29 июня пройдет полуфинальная игра. На поле, которое международные эксперты уже назвали бархатным и прекрасным, выйдут сборные Германии и Мексики, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

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