В Сочи начали прием заявок на конкурс независимых театров «Пространство юных»

Фестиваль пройдет на курорте с 30 апреля по 13 мая 2019 года.

Он призван объединить молодые таланты России и стран СНГ, которые стремятся постичь театральное искусство. Для участия в X Международном конкурсе студенческие, кукольные и народные театры, а также цирковые и танцевальные шоу могут заполнить анкету на официальном сайте фестиваля.

Подать заявку творческим коллективам необходимо до 1 марта 2019 года, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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