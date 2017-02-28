В Сочи начали продавать билеты на матч сборных РФ и Бельгии по футболу

В Сочи 28 февраля стартовала продажа билетов на футбольный матч между сборными России и Бельгии.

Контрольная игра между национальными командами состоится на стадионе «Фишт» 28 марта. Начало встречи в 19:00, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Как писал интернет-портал «Кубань 24»,тестовый футбольный матч, который пройдет 28 марта, станет первым для сочинской арены «Фишт» после реконструкции. Вице-премьер Виталий Мутко 13 декабря заявил, что это будет главное тестовое соревнование.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года. Турнир примут Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань. Пробные игры на стадионе «Фишт» проведут в марте и мае 2017 года.

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