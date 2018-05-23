В Сочи начали проводить рейды по контролю за выгулом собак

Контроль за хозяевами животных усилили в преддверии чемпионата мира по футболу.

Каждый день общественники и сотрудники администрации обходят места, в которых собаки появляться не должны. Например, на мемориалах, вблизи многоэтажек, у больниц и учебных заведений, домов культуры и спортивных комплексов.

В правила выгула входит и уборка за своим питомцем: у каждого хозяина должен быть при себе пакет. Есть и другие нормы.

«Собака должна быть на коротком поводке, а если это собака какой-то бойцовской породы, на ней обязательно должен быть намордник. Ну и в первую очередь надо выбирать безлюдные места — пустыри или специально оборудованные для этих целей площадки. Но ни в коем случае нельзя выгуливать собак в общественных местах, на детских игровых площадках и возле территорий детских учреждений», — сказал начальник управления административной инспекции администрации Сочи Константин Петров.

Пока специалисты административной комиссии проводят разъяснительную работу. Хозяевам собак напоминают о нормах выгула и грозящих штрафах: за одно нарушение минимум 1 тыс. рублей. В ближайшее время к рейдам планируют подключить и полицейских.

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