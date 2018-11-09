В Сочи начали ремонтировать мост через реку Хероту

Строители заменят деформационные швы и резинометаллические опорные части пролетного строения на 204-м километре федеральной трассы А-147 Джубга — Сочи.

В это время проезд будет осуществляться по одной полосе в каждом направлении. Сначала мостовики закроют для движения две полосы сооружения, затем две другие.

«Планово-предупредительные работы — важная часть процесса содержания мостов и эстакад — они позволяют продлить срок службы искусственного сооружения до начала капиталоемких работ, сохраняя нормативные эксплуатационные характеристики и обеспечивая безопасность всех участников движения. Работы на мосту через реку Херота будут вести круглосуточно и полностью завершат в декабре», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Черноморье».

Автомобилистам рекомендуют учитывать это при планировании поездок, следовать требованиям временных дорожных знаков и разметки, соблюдать дистанцию и скоростной режим.

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