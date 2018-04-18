В Сочи начали сносить два самостроя

В городе еще помнят о крупном пожаре на улице Пятигорской. Тогда вспыхнула жилая многоэтажка. Огонь едва не перекинулся на соседнее здание.

Как выяснилось, злополучный дом был узаконен через суд. Заключение эксперта, по которому его приняли, было фальшивым. Таких домов в Сочи не один десяток.

На днях, например, на курорте начали сносить здание на улице Ружейной. Оно было построено с нарушениями требований противопожарной безопасности. Как выяснилось в ходе демонтажа, дом был обшит легковоспламеняющимися материалами. Еще один похожий дом находился на улице 65 лет Победы. Там собственник превысил площадь застройки, а также нарушил минимальные отступы от границ участка. Конкретных адресов у этих объектов нет. Решения суда по ним вступили в силу.

Как выяснила специальная комиссия, которая сейчас работает на курорте, подозрительных зданий в городе более 160. Каждое проверят со всей тщательностью. Внимательно осмотрят системы противопожарной безопасности и юридические нестыковки в документах.

«Анализ будет проведен, будут выезды на места. На основании этого в правоохранительные органы направим заключения компетентных органов: соответствует данное заключение эксперта объективно, либо не соответствует. Оно законно или нет. Ответственность должна рано или поздно наступить. Но наступить до трагедии, а не после», — сказал первый заместитель губернатора Краснодарского края Андрей Алексеенко.

Если выяснится, что дома возведены незаконно, новостройки пойдут под ковш экскаватора. Сейчас в судах администрация Сочи добивается сноса более 60 объектов.

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