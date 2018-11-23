В Сочи начали собирать урожай киви

Фрукты поставляют на рынки Сочи, а также в Москву и Санкт-Петербург.

«Сбор урожая мы начинаем после проведения анализов на содержание твердых веществ, сахара. На сегодняшний день сахар превышает 10%, доходит до 16-18%», — рассказал директор Адлерской опытной станции Александр Бойко.

По его словам, этот год оказался урожайным. Вес некоторых плодов, которые выращивают в Адлерском опытном хозяйстве, достигает 150 г, их размер — почти с кулак. В хозяйстве культивируют 22 сорта киви. На продажу идет «хэйвард», другие выращивают в научных целях. Цена за 1 кг киви на рынках Сочи — от 100 до 120 рублей, сообщает пресс-служба мэрии Сочи.

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