В Сочи начали стерилизовать бездомных животных

Иностранцам, которые приехали в Россию на игры чемпионата мира по футболу, предлагают увезти с собой кошку или собаку. Акцию запустили во всех 11 городах, принимающих матчи.

Условие одно: кошек и собак можно брать только из приютов. Фото и короткие истории питомцев есть на сайте проекта. Все животные с документами, вакцинированы и чипированы.

Активно поддерживают акцию в Сочи. Там заработала программа бесплатной стерилизации кошек и собак. Операции будут проводить в государственных ветлечебницах города-курорта. Сейчас четвероногих с улиц в клиники в основном привозят волонтеры. Затем животных отправляют в приюты. В одном из них, в селе Барановка, сейчас содержат около 600 собак. Все они стерилизованы и привиты. Таких питомцев разбирают быстрее.

«Сейчас акцент делается на то, что животное стерилизовано. Если раньше предпочитали щенков, то сейчас больше вопросов, стерилизовано ли животное, кастрировано ли оно. И это радует», — отметила директор сочинского приюта для животных Юлия Мостовая.

Чтобы принести бездомное животное на операцию, волонтером быть не обязательно. Такие меры помогут контролировать численность уличных кошек и собак.

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