style=»width: 100%;»> В Сочи начали стричь чайные кусты

В Сочи на чайных плантациях начали обрезать кусты. Это нужно для того, чтобы придать им не только нужную форму, но и повысить урожайность. Работы продлятся до конца марта, после чего чаеводы будут готовиться к первому сбору.

За сезон чайный куст может вырасти на метр и больше. Старые листья довольно жесткие и для заваривания напитка не подходят. Они практически безвкусные, поэтому подлежат обрезке. Скошенные листья и ветки используются в качестве удобрения.

На горных склонах в районе поселка Солохаул насчитывается 126 гектаров чайных плантаций. В этом году около десяти гектаров чаеводы намерены отправить на омоложение. Обрезка кустов здесь достигнет максимума, кусты будут не выше 40 сантиметров. Такая стрижка должна спровоцировать активный рост новых побегов, а значит урожайность плантаций увеличится. Сочинские специалисты ожидают, что в этом году с каждого гектара они соберут до 50 тонн чая.

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