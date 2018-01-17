В Сочи начали строительство иглу-бара со снежным куполом

Выпавший в Красной Поляне снег позволил возобновить строительство иглу-отеля.

На территории этнопарка начали формировать второй объект — бар со снежным куполом. В нем будут барельефы, подсветка, деревянные столы, стулья, стойка.

«Надеемся закончить строительство до конца недели. Барельефы на стенах будет выполнять художник-скульптор, и пока он держит в секрете, что это будет: либо животные, либо герои северных эпосов», — сказал руководитель клуба «Горная территория» Виталий Лазо.

Сейчас для постояльцев построено одно иглу, рассчитанное на двух человек. В планах построить еще одно гостевое иглу-люкс, сообщает ТАСС.

С начала января в отеле отдохнули туристы из Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодарского края. Постояльцами иглу стали 10 человек.

Для создания новых объектов планируют использовать около 1 тыс. куб. м снега, сообщает пресс-служба министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее строительству иглу-отеля в Сочи помешала малоснежная зима.

Гостям этнопарка предложат походы по Кавказскому биосферному заповеднику в снегоступах и на лыжах, фрирайд на склонах близлежащих гор, посещение обучающих курсов по организации ски-тура и лавинной безопасности.

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