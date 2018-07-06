В Сочи начали тестировать четырех леопардов перед выпуском в природу

06 июля в 12:59

Об этом 6 июля сообщила журналистам на пресс-конференции гендиректор АНО «Центр сохранения и защиты природы Северного Кавказа» Рената Шюшайте.

Эти животные родились и прошли специальную подготовку в сочинском Центре реинтродукции переднеазиатского леопарда. Их зовут Артек, Эльбрус, Багира и Волна.

«Позавчера на леопардов были одеты ошейники, которые позднее помогут следить за и перемещением на воле. По сути, стартовала последняя часть тестов, которые покажут насколько особи готовы к самостоятельной жизни в природе. Соответственно, к концу месяца точно будет известно все ли четыре кошки будут выпущены», — рассказала Рената Шюшайте.

По словам ученых, отсев происходит по множеству факторов. Кошка обязательно должна бояться человека, а также быть абсолютно здоровой. Так, поломанный клык может стать причиной для оставления особи в питомнике — с таким дефектом хищнику будет сложнее охотиться и конкурировать с другими животными на воле.

Пока для выпуска рассматриваются территории Кавказского биосферного заповедника и национального парка «Алания». Позднее обещают определиться еще в тремя зонами в республиках Северного Кавказа, пишет «Российская газета».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», трех леопардов — Ахуна, Викторию и Килли — из сочинского Центра реинтродукции выпустили в Кавказский биосферный заповедник 15 июля 2016 года. Чтобы контролировать их перемещение, установили фотоловушки. Их разместили на горе Ахцархва. Радиоошейники, которые были надеты на леопардов перед выпуском, автоматически отстегнулись через год работы.

В абхазском селе Лыхны в ночь на 16 ноября 2017 года в ловушку попал переднеазиатский леопард. По словам местных жителей, хищник в течение недели воровал у них кур. Для проверки в Абхазию отправились специалисты Минприроды РФ и московского зоопарка. Экологи по анализу крови определили особь переднеазиатского леопарда, которой оказалась самка Виктория. Ее перевезли назад в Сочи. В декабре 2017 года самку леопарда выпустили в дикую природу. Она погибла.

Программа по возвращению леопарда в природу Западного Кавказа была инициирована в 2009 году. Ее проводит Минприроды России при участии Сочинского национального парка, Кавказского заповедника, ИПЭЭ РАН, Московского зоопарка и WWF России, а также при содействии Международного союза охраны природы и Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник