В Сочи начали установку скалодрома для Всемирных военных игр

В Сочи специально к Всемирным военным играм, которые стартуют 22 февраля, устанавливают скалодром. На этой стене будут соревноваться альпинисты.

Конструкцию протестировали в Подмосковье и теперь перевезли и собирают в городе-курорте. Забраться на высоту пятиэтажного здания под наклоном 30° непросто даже профессионалам. Новые трассы уже опробовали спортсмены ЦСКА. Но никаких преимуществ в гонке у них не будет.

«Под каждое конкретное соревнование команда подготовщиков, которая состоит из представителей международной федерации и пяти представителей России, готовит уникальную трассу. Под квалификацию, под финал, полуфинал каждый раз будут перекручиваться трассы и накручиваться уникальные трассы, на который будут выступать спортсмены», — рассказал руководитель соревнований по скалолазанию всемирных военных игр Андрей Моисеев.

Комплекс состоит из трех частей, каждая — для определенной дисциплины: лазания на трудность, скорость и боулдеринг. Посмотреть состязания смогут все желающие. Вход на игры свободный, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

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