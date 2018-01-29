В Сочи начались съемки реалити-шоу «Взвешенные и счастливые люди»

Премьера нового сезона шоу состоится 17 февраля.

В программе примут участие 18 участников со всей России. Их суммарный вес составляет почти 3 т.

По правилам «взвешенные» делятся на команды, за которые отвечают тренеры. Под их руководством участники проходят испытания, а в конце каждой недели их ждет взвешивание. Команда, сбросившая меньше, на общем голосовании решает, кто из участников отправится домой.

Победитель получает 2,5 млн рублей, также 500 тыс. рублей забирает участник, который даже после вылета из шоу похудел больше остальных.

Ведущей программы вновь станет Анфиса Чехова, а командами будут руководить рэпер и фитнес-инструктор Серега, чемпионка Европы по фитнес-бикини Наталья Луговских и третий звездный тренер, имя которого пока держится в секрете, сообщает пресс-служба телекомпании СТС.

Вернуться на ленту

Источник