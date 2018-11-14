В Сочи начался отопительный сезон

По плану отопительный сезон на курорте должен был стартовать 15 ноября, однако работы по запуску котельных начались раньше.

Главе Сочи Анатолию Пахомову доложили, в скольких домах уже подключено отопление и когда эта работа будет завершена. К примеру, из 62-х домов, которые находятся на обслуживании в УК «Возрождение», 50 уже получили тепло. Управляющая компания РЭП-3 подключила больше половины абонентов.

На совещании отметили, что в городе есть и проблемные объекты. Газовая компания отказывается подавать газ на котельную ООО «Хоста», несмотря на решение суда. С этим придется разбираться судебным приставам и прокуратуре. Абонентам котельной № 5 тепло придет 15 ноября вместе с горячей водой. Здесь специалисты МУП «Сочитеплоэнерго» в течение трех дней проводили плановые профилактические работы.

Если в течение дня 15 ноября тепло не придет в дома, жителей Сочи просят сообщать об этом по телефону горячей линии 266-06-33. Информацию также можно уточнить у управляющей компании или оперативного дежурного МУП «Сочитеплонерго» по телефону +7-988-233-41-10, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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