В Сочи начался суд над генералом ФСО Геннадием Лопыревым

Первое выездное заседание по делу состоялось 26 сентября в Сочинском гарнизонном военном суде.

Знаменский гарнизонный военный суд начал процесс по делу генерала Федеральной службы охраны Геннадия Лопырева, обвиняемого в получении взяток.

«Сегодня состоялось первое слушание дела по существу, в ходе которого прокурор зачитал обвинительное заключение, наш подзащитный вину не признает и с обвинением не согласен», — рассказал адвокат адвокат Юрий Ельмашев.

Следующее судебное заседание назначено на 27 сентября, в ходе которого гособвинение начнет предоставлять свои доказательства.

Уголовное дело в отношении руководителя Службы охраны на Кавказе ФСО России Геннадия Лопырева было возбуждено главным управление СК РФ по расследованию особо важных дел по материалам Федеральной службы охраны по фактам получения им взяток в особо крупном размере от руководителей ряда коммерческих структур за общее покровительство при заключении и исполнении государственных контрактов на проведение ремонтно-строительных работ. Генералу вменяется два эпизода получения взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ), общая сумма которых составляет около 7 млн рублей. Ему грозит лишение свободы на срок до 15 лет, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Геннадия Лопырева задержали 25 ноября 2016 года по итогам внутренней проверки ФСО России, проведенной в подразделениях службы охраны на Кавказе.

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