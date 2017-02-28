В Сочи начался второй день Российского инвестиционного форума

В Сочи 28 февраля стартовал второй день Российского инвестиционного форума.

В программе — десятки презентаций, конференций и переговоров. Участники мероприятия обсудят поддержку российского экспорта, инновационный потенциал регионов, индустрию кино, поговорят о молодых предпринимателях и женском взгляде на бизнес, а также подпишут новые инвестпредложения.

Делегация Краснодарского края уже заключила больше 100 соглашений на общую сумму около 66 млрд рублей. Масштабные вложения направят на развитие топливно-энергетического комплекса, а также создание и расширение производства в Краснодарском крае, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на форуме Кубань представит больше 500 проектов на 270 млрд рублей. В течение дня телеканал «Кубань 24» будет сообщать о главных событиях форума в прямом эфире. В Сочи работают сразу две студии телеканала. О подписанных соглашениях представители власти, эксперты, политологи и экономисты будут подробно рассказывать в проектах «День Кубань 24», «Через край» и информационной программе «Факты».

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