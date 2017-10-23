В Сочи начнут создавать инфраструктуру для экоавтобусов

Сочи станет пилотным городом по развитию базы для инновационного городского электротранспорта.

Соглашение об этом в октябре подписали «Федеральный испытательный центр», малое инновационное предприятие «МАДИ-Дорожные Технологии» и сочинская компания «Море Идей». Документ предусматривает объединение усилий по внедрению инновационных технологий энергоэффективности, подготовке кадров в сфере инновационного менеджмента, привлечению инвестиций в проекты для энергетической отрасли. Стороны договорились о создании рабочей группы по разработке «дорожной карты» реализации соглашения.

Подписанное соглашение направлено на разработку нормативно-технической документации, специальных проектных и конструктивных решений по конкретным объектам электротранспортной инфраструктуры. Именно выполнение этих первоочередных задач позволит дать новый импульс развитию электротранспорта в регионах России, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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