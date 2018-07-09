В Сочи наградили казаков, которые следили за порядком во время ЧМ

Каждый день по улицам курорта курсировали отряды конной полиции, кинологи, дорожно-постовая служба, и практически в каждом патруле шли и люди в папахах. Всего на дежурство заступали почти 650 казаков.

Утром и днем — совместные построения, постановка общих задач и обсуждение тактики решения проблем. Все экстренные службы во время проведения первенства мира работали сообща.

Те, кто отличился на службе, получили награды из рук заместителя начальника МВД по Краснодарскому краю Юрия Сафронова и казачьего атамана Николая Долуды.

«Я очень благодарен этим людям, ведь это не сотрудники полиции, это обычные жители нашего края, которые сейчас оставили свои семьи и в течение месяца находятся здесь. Они настоящие патриоты, им не безразлично, что будут говорить о нашей стране, что будут говорить о нашем регионе», — сказал атаман Кубанского казачьего войска Николай Долуда.

В дни проведения матчей в Сочи для усиления прибыли более 200 представителей Кубанского казачьего войска. Они вместе с городским дружинниками заступали на дежурство рано утром и менялись лишь поздней ночью. За две недели казаки вернули десятки чемоданов и фотоаппаратов туристам, спасли тонущего человека и в общей сложности помогли выявить почти 900 правонарушений.

«Практика совместных нарядов дает положительный результат, мы увеличиваем плотность задействованного личного состава на улицах. Казаки-дружинники в форме также отрезвляюще действуют на тех граждан, которые нарушают правопорядок», — отметил заместитель начальника ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю Юрий Сафронов.

За две недели казаки больше тысячи раз выходили в патруль. В зоне внимания — весь большой Сочи от Лазаревского до Адлера.

«Люди работают в Олимпийском парке по внешнему периметру стадиона. Порядка 130 человек, 50 человек работают в фан-зоне в Сочи, везде усилены наряды, в том числе по набережным, гостиницам, улицам, площадям», — пояснил заместитель атамана Кубанского казачьего войска Валерий Ефремов.

В каждом наряде был человек, который разговаривал на английском и мог понять иностранных гостей. Путешественники чаще обращались с просьбами помочь найти проезд на стадион, узнать расположение гостиниц или просто пообщаться.

«Отношение иностранных болельщиков к нам было благожелательным. Удивительное к нашей форме, нашу кубанку они называли сомбреро, были просьбы сфотографироваться», — отметил казак-дружинник Екатеринодарского казачьего общества Игорь Киселев.

Через несколько дней казаки из усиления вернутся охранять правопорядок в свои города и станицы, а по интернету разлетятся десятки фото с гостеприимной кубанской земли.

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