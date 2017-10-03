В Сочи наградили лучших казаков города-курорта

В Органном зале подвели итоги их службы в период летнего курортного сезона.

Казаки патрулировали морские набережные и помогали всем, кому это было необходимо. Очень часто приходилось разыскивать потерявшихся детей, контролировать проведение массовых мероприятий и следить за безопасностью отдыхающих.

Чтобы доблестно нести службу, сочинские казаки постоянно тренируются. В этом году они показали лучшие результаты на учениях.

«Недавно прошли военно-полевые сборы на полигоне Раевском, это 107-я горная штурмовая дивизия. Присутствовало два полка, дивизион Сочи занял первое место по выполнению стрельб и несению службы», — сказал атаман Черноморского казачьего округа Сергей Савотин.

В Сочи несут службу почти 2 тыс. казаков. Больше 200 человек помогают в охране государственной границы, еще 50 — сотрудничают с органами внутренних дел.

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