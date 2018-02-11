В Сочи наградили победителей конкурса «Лидеры России»

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко наградил 103 победителей.

Так как баллы нескольких участников оказались равные, было решено отметить больше 100 человек. На подведении итогов Сергей Кириенко отметил, что победители первого конкурса управленцев уже вписали себя в историю. Он уточнил, что наставники в течение следующих дней выберут себе подопечных.

Победителями конкурса стали представители 29 городов 24 регионов страны. Большая часть награжденных — участники из субъектов Центрального федерального округа, их 39,8%. Наименьшая — из Северо-Кавказского федерального округа: 1%.

В пятерку регионов по числу лидеров вошли Москва, Санкт-Петербург, Свердловская, Новосибирская области и Московская область. Более половины победителей моложе 35 лет, 14 из 103 награжденных — женщины, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Сочи 7 февраля стартовал финал конкурса «Лидеры России». С участниками встретился губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

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