Торжественное мероприятие прошло в Зимнем театре 27 декабря.

Среди районов самым красиво украшенным жюри признало Центральный. На втором месте — Лазаревский, дальше — Адлер и Хоста. С наступающими праздниками горожан поздравил глава Сочи Анатолий Пахомов.

В 2018 году город принял 6 млн туристов. На курорте прошло в три раза больше мероприятий, чем в прошлом. В Сочи модернизируют городскую среду, развивают социальную инфраструктуру, обустроили 48 новых спортивных и детских площадок.

Выполнены работы по благоустройству десяти общественных и дворовых территорий. Более 130 сочинских семей переедут в Новый год из аварийного жилья в новые квартиры.

В перспективе — строительство пристроек к детским садам, школ на Мамайке и в Красной Поляне, модернизация водопроводных сетей, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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