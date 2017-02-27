В Сочи наградили победителей конкурса «Лидер финансового рынка Кубани»

На Российском инвестиционном форуме в Сочи 27 февраля наградили победителей конкурса «Лидер финансового рынка Кубани» по итогам 2016 года. В церемонии приняли участие губернатор региона Вениамин Кондратьев и председатель ЗСК Владимир Бекетов.

Победителей выбрали в семи номинациях. Представителям финансовых организаций вручили почетные грамоты администрации Краснодарского края и благодарности губернатора региона.

«Банковскую систему можно назвать ключом к экономическому успеху и росту региона. Хорошо работающая банковская система привлекательна, в том числе и для инвесторов. Помимо стабильности банков и их доступности важен индивидуальный подход к каждому клиенту, многообразие финансовых инструментов, которые должны присутствовать в нашем крае и максимально способствовать росту экономики», — сказал Кондратьев.

Он добавил, что в росте ВРП края есть значительная заслуга работы финансовых организаций.

Владимир Бекетов поздравил победителей и отметил их вклад в экономическое благополучие края.

Конкурс «Лидер финансового рынка Кубани» среди финансовых организаций региона проводится с 2011 года. Мероприятие направлено на стимулирование приоритетных направлений развития финансового рынка, повышения социальной ответственности банковских организаций, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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