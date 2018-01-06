В Сочи наказали сотрудницу горнолыжного курорта, которая била ногами собак

В отношении девушки приняли дисциплинарные меры.

В пресс-службе горнолыжного курорта, где произошел инцидент, рассказали, что случай не остался без внимания туристического центра.

«В отношении девушки приняты дисциплинарные меры. Это первый подобный случай у нас, будем следить, чтобы последний», — заявил представитель пресс-службы.

Прокуратура передала материалы дела в полицию и поставила проведение процессуальной проверки на контроль, сообщает РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в соцсетях появилось видео о жестоком обращении с собаками породы хаски в горах Сочи. По данным очевидцев, инцидент произошел в январе в районе Красной Поляны.

На видеозаписи запечатлена, предположительно, сотрудница одного из хаски-парков. Девушка управляет упряжкой из шести собак. В какой-то момент упряжка останавливается, животные перестают слушать дрессировщицу. Тогда девушка, используя ненормативную лексику, бьет ногами собак, при этом животные скулят и визжат от боли.

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