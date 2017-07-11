В Сочи направили в суд дело о смертельном ДТП с группой подростков

Иномарка 22 апреля сбила троих подростков, которые стояли на островке безопасности. Погиб 11-летний мальчик.

Следствие собрало достаточно доказательств вины 43-летнего водителя. Дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как сообщал интернет-портал «Кубань 24», в Сочи 22 апреля 43-летний водитель автомобиля Kia Rio ехал в направлении улицы Транспортной. На улице Яна Фабрициуса он не справился с управлением и наехал на огражденную бордюром клумбу — островок безопасности. На нем в этот момент стояли трое подростков. Один ребенок, которого доставили в больницу в тяжелом состоянии, скончался. В СК возбудили уголовное дело.

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