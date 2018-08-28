В Сочи напротив здания мэрии хулиганы подожгли дымовую шашку

Инцидент произошел 28 августа около 9:00. Нарушителей ищет полиция.
Произошедшее сняли очевидцы и опубликовали видеозапись в социальных сетях. По их словам, неизвестные на мотоцикле подъехали к Торговой галерее, которая находится напротив здания мэрии, зажгли дымовую шашку и установили ее на газоне. После чего скрылись. Ветром дым понесло в сторону здания городской администрации.
Работа чиновников была приостановлена.
«Сообщение о произошедшем поступило в полицию, оно было зарегистрировано в установленном порядке. Составили ориентировки с приметами злоумышленников и разослали нарядам», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарское краю.
В результате ЧП никто не пострадал, сообщает телеканал «360».
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