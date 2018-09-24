В Сочи наркокурьера посадили на десять лет за 0,5 кг амфетамина

В Лазаревском районе города-курорта за покушение на сбыт психотропного вещества осудили 29-летнего жителя Калининграда.

Суд установил, что в конце 2017 года мужчина в Москве купил амфетамин. После этого он отправился в Сочи, чтобы распространить наркотик. На посту ДПС ГИБДД в поселке Магри во время досмотра наркотик изъяли. Общая масса изъятого амфетамина составила 0,5 кг, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ о покушении на незаконный сбыт наркотического средства в особо крупном размере. Суд учел позицию гособвинителя и назначил подсудимому десять лет и пять месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.

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