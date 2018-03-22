В Сочи наркосбытчица спрятала метилэфедрон за остановкой

Полицейские задержали подозреваемую с поличным.

Сотрудники УВД по Сочи получили информацию о том, что приезжая женщина сбывает наркотики в городе. Во время проверки сведения подтвердились, 26-летнюю жительницу Кемеровской области задержали на одной из улиц курорта, когда она прятала пакет с неизвестным порошкообразным веществом за остановкой общественного транспорта. Во время личного досмотра у нее нашли и изъяли более 20 свертков с аналогичным содержимым. Экспертиза установила, что изъятое является синтетическим наркотиком — метилэфедроном общей массой около 10 гр.

В отделе задержанная рассказала, что нашла в Интернете подработку наркокурьером, забрала наркотик в тайнике и планировала распространить его на территории Сочи путем закладок, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30 УК РФ, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ о покушении на незаконный оборот наркотиков. Подозреваемую поместили под стражу, ей грозит до 20 лет лишения свободы.

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