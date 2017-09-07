В Сочи народных дружинников переоденут в форму

В охране общественного порядка на курорте ежесуточно задействованы 50 дружинников и не менее 75 казаков.

Общая численность членов дружин по курорту — около 2 тыс. человек. Они проверяют выполнение детского закона, ликвидируют правонарушения, участвуют в событийных мероприятиях на курорте.

«Участников ДНД должно быть видно. Когда идут казаки в форме, на них реагируют. И там, где казаки, у нас там полный порядок. Поэтому специальные накидки должны быть и у членов дружин, чтобы сразу было понятно, что это люди, которые следят за порядком», — заявил глава Сочи Анатолий Пахомов.

На приобретение формы и поощрение членов ДНД, мэрия готова выделить необходимые средства. За прошедшие восемь месяцев в Сочи благодаря совместной работе казаков и дружинников задержали больше 1,5 тыс. правонарушителей.

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