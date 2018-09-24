В Сочи нашли месторасположение снесенной во времена СССР древней базилики

Один из древнейших храмов на территории курорта разрушили при строительстве водовода.

Базилику украшали фресковая роспись и мозаичный пол. Рядом было найдено погребение IX—X веков, перекрытое плитами. Нанесенный на них орнамент похож на оформление оконных проемов в Софийском соборе VI века в Константинополе.

Ученые считали, что базилика как археологический памятник безвозвратно утеряна. Однако в мае один из местных археологов нашел в парке «Южные культуры» древние фрагменты стекла и керамики средневекового периода. Он предположил, что именно здесь должен был располагаться уничтоженный храм.

Археологи из Краснодара и Москвы обсудили обнаруженные артефакты и приняли решение тщательно осмотреть территорию парка. В результате в осыпавшемся на парковую дорожку грунте обнаружили фрагменты древних кирпичей, черепицы, посудной керамики и декоративный блок из кавказского ракушечника.

Исследователи сделали вывод, что керамика по качеству соответствует раннесредневековым образцам, а кирпичи схожи по габаритам и составу теста с керамикой позднего римского и ранневизантийского времени.

Археологи полагают, что именно здесь располагалась базилика. Есть вероятность, что сохранились контуры древнего фундамента храма, а также подземные храмовые помещения, сообщает пресс-служба сочинского отделения РГО.

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