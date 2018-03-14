В Сочи нашли отчима пропавшей девочки

Правоохранители 14 марта установили местонахождение мужчины.

Он находился в одном из хостелов Адлера. В настоящее время с ним работают полицейские. Поиски ребенка продолжаются, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», отчим Вероники Тришкиной 28-летний Мурад Шахмирзаев 14 марта заявил о пропаже девочки, а позже перестал выходить на связь.

Информация о пропаже пятилетней Вероники Тришкиной спасателям поступила 14 марта в 00:30. К месту происшествия направили три смены спасателей ЮРПСО МЧС России.

По факту пропажи девочки возбудили уголовное дело. Ее ищет около 1 тыс. человек. Погода помешала использовать вертолет МЧС для поиска ребенка.

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