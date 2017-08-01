В Сочи нашли отправившуюся в лес за ягодами и потерявшуюся женщину

Спасатели ее обнаружили в районе поселка Марьино около 19:00.

В 8:00 оперативному дежурному сообщили, что накануне вечером в горно-лесистой местности Лазаревского района заблудилась 39-летняя женщина. Спасатели выехали на место. Когда женщину нашли, ее вывели в безопасное место, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе «Кубань-СПАС».

Отмечается, что поисковая операция осложнялась горным рельефом и большой площадью предположительного нахождения потерявшейся.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», местные жительницы 31 июля отправились за ягодами в лес недалеко от поселка Марьино в Сочи. Через некоторое время женщины разделились, одна из них потерялась. Родственники и жители поселка самостоятельно искали пропавшую, но не смогли ее обнаружить и обратились к спасателям.

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