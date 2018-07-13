В Сочи нашли тело 13-летнего мальчика, пропавшего во время похода

Тело подростка обнаружили вечером 13 июля.

Об этом интернет-порталу «Кубань 24» сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

По данным следствия, 3 июля мальчик в составе туристической группы из десяти детей и трех взрослых проходил через лес в 2 км от села Бабук-Аул. Поход в установленном порядке зарегистрирован не был. В какой-то момент ребенок исчез из видимости членов группы.

Следователи установили, что ребенок приехал из Новосибирской области в Краснодарский край к своим родственникам.

Поиски не прекращались ни на минуту, были привлечены вертолеты, беспилотные летательные аппараты и другая специальная техника.

В рамках расследования обстоятельств исчезновения ребенка следователи допросили всех участников похода, который в установленном порядке нигде зарегистрирован не был, а также родственников мальчика и тех, кто контактировал с мальчком до похода в лес.

«Следствие даст правовую оценку действиям всех лиц, принимавших участие в организации этого мероприятия. Также будут установлены причины и условия, повлекшие гибель ребенка», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», информация о пропаже мальчика поступила спасателям 3 июля в 20:46. Туристы обнаружили, что ребенок потерялся около 19:30.

Возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

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